Кристина Решетник, жена ведущего шоу "Холостячка" и "Україна має талант" Григория Решетника, впечатлила фантастическими фото и теплыми словами.

31-летняя Кристина и 38-летний Решетник женаты вот уже 11 лет, а познакомились они на работе на одном из украинских телеканадов. В браке у них родилось трое сыновей, самому младшему из которых всего годик.

В своем новом посте в Инстаграм Кристина показала несколько архивных снимков, сделанных еще летом в Одессе. На кадрах они с мужем сидят за столиком в кафе и обнимаются - на их счастливых лицах в этот момент отображены неподдельные эмоции, передает Politeka.net.

"Пусть каждое утро будет таким😘🤗🥂 Классного вам выходного дня! Обнимите любимых!!!", - жена Решетника подписала кадры.

Пользователи кинулись комментировать. Одной из первых откликнулась певица Оля Цибульская.

"Вы прекрасные❤️", - написала звезда.

"Счастья вашей семье❤️"; "Кристина, и Вам прекрасного выходного😍"; "Вы супер!!!"; "Очень милые", - другие присоединились к комплиментам.

Недавно чета Решетников отметила 11-ю годовщину свадьбы - стальную. Григорий трогательно обратился к своей жене: "Любимая, спасибо тебе за наше счастье и наших детей! Люблю еще посильнее! И это – только начало 😁🥰😍".

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