Жена известного телеведущего "Україна має талант" и "Холостячка" Григория Решетника Кристина пожаловалась на новые правила в Киеве.

Как передает Politeka.net, Кристина Решетник является женой популярного телеведущего шоу "Україна має талант" и "Холостячка" Григория Решетника. Они являются примером пары в украинском шоу-бизнесе. Супруги вместе более 10 лет, и у них уже трое детей.

Так, на этот раз Кристина Решетник опубликовала новое фото на своей странице в Инстаграм. На кадре жена Решетника фотографирует себя в зеркале лифта с недовольным лицом. Под фото она решила высказаться по поводу карантина, который ввели в Киеве.

"Только что сказали, что весь Киев идет на карантин и все школы переходят в режим онлайн 😭 Нам повезло, ведь Дима будет учиться, потому что дошкольники в список не вошли.

А вот Иван будет теперь дома на он-лайне. Но я все равно не понимаю, почему сначала шла речь – если будут вакцинированы 100% (или 85%) работников, то школы не будут закрывать.. а теперь все равно всех отправляют на онлайн обучение. Если что – наши школы были едва ли не первые вакцинированы полностью! Почему же мы должны сидеть дома? Может вы успокоите?", - пожаловалась Кристина Решетник.

Ранее сообщалось, жена ведущего "Холостяка" Решетника после интриги с четвертой беременностью впечатлила мужа: "Это придает сил"

Также, жена ведущего "Україна має талант" Решетника после возращения на родину не захотела выходить из дома: фото

Politeka рассказывала, жена ведущего "Холостяка" Решетника, намекавшая на четвертую беременность, раскрыла интригу: "Шутки становятся явью"