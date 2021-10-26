Ведущий популярных украинских шоу «Холостяк», «Холостячка» и «Україна має талант» Григорий Решетник рассказал о том, как ему помогает поддержка жены, которая ранее озадачила намеками на беременность.

Как пишет Politeka.net, Решетник посвятил жене Кристине новый пост на своей странице в Инстаграм. Он признался, что иногда именно поддержка супруги спасает его в особенно тяжелые дни.

«Очень насыщенными были выходные, но все прошло на ура, я все успел благодаря помощи и поддержке моей невероятной Крис. Обязательно поддерживайте и помогайте любимым, насколько это возможно - это придает сил и вдохновляет на новые свершения», - написал ведущий.

Он поделился фото, которое сделала в зеркале его супруга. На снимке пара позировала рядом в стильных костюмах. Кристина была одета в черный пиджак, юбку-карандаш и строгую белую блузку.

Поклонники оценили фото.

«Невероятные!», «Вы супер!», «Вы- прекрасная пара! Берегите друг друга!», «Не оторвать глаз, шикарная пара», - пишут люди.

Отметим, что ранее Кристина вызвала переполох в соцсети, опубликовав фото с праздника подруги, на котором позировала с табличкой «Это девочка». Многие подумали, что жена ведущего намекает на четвертую беременность, однако позже она пояснила, что это не так.

Напомним, жена ведущего "Україна має талант" Решетника после возращения на родину не захотела выходить из дома.

Как сообщала Politeka, ведущий "Україна має талант" Решетник дал жару со своей коллегой.

Также Politeka писала, что жена ведущего "Холостяка" Решетника, намекавшая на четвертую беременность, раскрыла интригу.