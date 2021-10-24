Супруга украинского телеведущего, который ведет популярные проекты "Холостячка" и "Україна має талант" Григория Решетника не захотела выходить из дома после возвращения из отпуска.

Как пишет Politeka.net, Кристина Решетник имеет немало поклонников, поэтому старается частенько радовать их новыми фотографиями, видео или просто интересными моментами семейной жизни.

Недавно девушка с мужем и тремя сыновьями вернулись из отпуска в Турции. Кристина не могла не поделиться этой радостью у себя в Инстаграм.

В синем халате перед зеркалом она сделала селфи в домашней обстановке. Жена Решетника не забыла похвастаться своим загаром на лице и рассказала, почему ей с семьей не хочется выходить из дома.

"Дом, милый дом. Наше место силы ❤️ Так хорошо, что не хочется никуда выходить 😃 А вы как проводите свой выходной?", - написала жена шоумена.

Ее новая публикация не осталась без внимания фолловером.

"Везде хорошо, а дома лучше",

"Красотка нереальная",

"Вау! Вы очень красивая!😍",

"Улыбка как солнышко!", - пишут в сети.

Напомним, ведущий "Холостячки" Решетник похвастался загорелой женой в коротких шортиках.

Как сообщала Politeka, жена ведущего "Холостячки" и "Україна має талант" Решетника публично обратилась к мужу.

Также Politeka писала, что ведущий "Холостячки" Решетник в плавках пожаловался на свою фигуру.