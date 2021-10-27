Известный телеведущий Григорий Решетник, который ведет популярные шоу «Холостяк», «Холостячка» и «Україна має талант», сделал признание, на которое бурно отреагировали в Сети.
Как пишет Politeka.net, 38-летний шоумен поделился новым постом в Инстаграм.
Решетник показал фото, на котором был запечатлен, уплетая пирожное.
«В детстве мне нельзя было есть сладкого, поэтому сейчас почти каждый день отрываюсь. А вы любите сладкое? И, возможно, имеете совет, как перестать его есть в таком количестве?», - написал телеведущий.
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Отметим, мнения пользователей Сети по этому поводу разделились. Кто-то считает нормальным следовать за своими желаниями. В то же время другие призвали Решетника быть осторожнее со сладким.
«Если хочется. Надо наслаждаться тем, что любишь», «Сладкое вредит здоровью. Просто стараться себя контролировать», «Много сладостей - вредно для здоровья и лишние килограммы», «Гриша, все хорошо?» - писали в комментариях к посту.
Напомним, ведущий «Холостячки» Решетник вслед за Эллертом насмешил нелепыми усами: «Гриша, вы похожи на…»
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