Известный телеведущий Григорий Решетник, который ведет популярные шоу «Холостяк», «Холостячка» и «Україна має талант», удивил неожиданной сменой имиджа.
Как пишет Politeka.net, в Инстаграм 38-летний шоумен опубликовал видео, на котором предстал с густыми усами. Решетник был в старинном костюме, который надел ради съемок.
«Оставлять усы?», - подписал видео телеведущий, обращаясь к своим поклонникам.
В комментариях ему оставили массу отзывов. Многие посмеялись над его нелепыми усами.
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«Усы можно не оставлять, а все остальное пусть будет», «Гриша, вы похожи на Леонсио из знаменитого сериала «Рабыня Изаура», «О боги) нееет», «Нужно наверное у Кристины спросить)», - пишут пользователи сети.
Стоит отметить, что победитель «Холостячки» Александр Эллерт ранее тоже насмешил поклонников своими усами. Комик решил отрастить усики, но поклонники не оценили это решение.
«Гусар», - шутливо называл себя Эллерт, пока не сбрил усы.
Напомним, что Григорий Решетник похвастался загорелой женой в мини-шортиках: "Гриша, вам срочно надо...".
Ранее Politeka писала, что Решетник дал жару со своей коллегой: "Это вообще законно?".
A еще Politeka сообщала, что Решетник в плавках пожаловался на фигуру: "Мечтаю иметь такую же…".