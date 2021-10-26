Известный телеведущий Григорий Решетник, который ведет популярные шоу «Холостяк», «Холостячка» и «Україна має талант», удивил неожиданной сменой имиджа.

Как пишет Politeka.net, в Инстаграм 38-летний шоумен опубликовал видео, на котором предстал с густыми усами. Решетник был в старинном костюме, который надел ради съемок.

«Оставлять усы?», - подписал видео телеведущий, обращаясь к своим поклонникам.

В комментариях ему оставили массу отзывов. Многие посмеялись над его нелепыми усами.

«Усы можно не оставлять, а все остальное пусть будет», «Гриша, вы похожи на Леонсио из знаменитого сериала «Рабыня Изаура», «О боги) нееет», «Нужно наверное у Кристины спросить)», - пишут пользователи сети.

Стоит отметить, что победитель «Холостячки» Александр Эллерт ранее тоже насмешил поклонников своими усами. Комик решил отрастить усики, но поклонники не оценили это решение.

«Гусар», - шутливо называл себя Эллерт, пока не сбрил усы.

Напомним, что Григорий Решетник похвастался загорелой женой в мини-шортиках: "Гриша, вам срочно надо...".

Ранее Politeka писала, что Решетник дал жару со своей коллегой: "Это вообще законно?".

A еще Politeka сообщала, что Решетник в плавках пожаловался на фигуру: "Мечтаю иметь такую же…".