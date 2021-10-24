Відомий телеведучий Григорій Решетник напередодні прем'єри шоу "Україна має талант" показав, на що здатний разом зі своєю колегою Надією Матвєєвою.

Какпередает Politeka.net, Григорій Решетник є зіркою телеканалу "СТБ". За його спиною робота в безлічі проєктів, проте найбільше він запам'ятався по роботі в шоу "Холостяк" і "Холостячка". Також нещодавно стало відомо, що він став ведучим нового сезону "Україна має талант".

Так, цього разу ведучий "Україна має талант" опублікував нове відео. На кадрах Григорій Решетник разом зі своєю колегою Надією Матвєєвою, з якою веде програму "Неймовірна правда про зірок" показав свій талант. Телеведучі показали ритмічний танець (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

"Сьогодні день Талант на СТБ і в весь країна 🌟

В ефірі "Неймовірна правда про зірок", а в 19:00 грандіозний прем'єра легендарний шоу "Україна має талант",- розкрив Григорій Решетник

Шанувальники залишили безліч коментарів: "Це взагалі законно? Дуже сильно красиво", "Красунчики", "Такі класні".

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