Ведучий шоу "Холостяк" і "Холостячка" Григорій Решетник відвіз кохану дружину на фешенебельний курорт до Анталії і показав, як вони виглядають зараз.
Поїздка до Туреччини, мабуть, стала подарунком на їх 11-ту річницю весілля. Решетник разом з коханою Христиною і трьома синами, молодшому з яких всього рік, вирушили в Белек - місто на південному узбережжі Середземного моря, відоме своїми пляжами, термальними джерелами і полями для гольфу.
На новому фото, яким Григорій поділився в своєму мікроблозі в Instagram, вони з дружиною постали під час вечірньої прогулянки, передає Politeka.net. Засмагла парочка позувала на алеї, усипаній гірляндами. Стрункими ніжками Христини в коротких синіх шортиках неможливо намилуватися.
"Mr & Mrs Reshetnik. Все буде Україна💙 💛", - підписано фото.
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Користувачі кинулися коментувати, не шкодуючи компліментів:
"Ви шалені😍!"
"🔥шикарні як завжди"
"Красиві, щасливі❤️"
"Яка Христина красива! Гриша, вам терміново треба помножити таку красу! Даєш доньку!!!😂🔥"
Зазначимо, Решетник розповідав, що познайомився зі своєю майбутньою дружиною на роботі:
"Одного разу, коли у неї було нічне чергування на каналі, я запросив її на зустріч. Ми поспілкувалися в нічному ресторані, і під ранок я знову відвіз її на роботу. За ті кілька годин встиг розгледіти всі риси її характеру. І зрозумів, що хочу з нею бачитися частіше. Відтоді - завжди разом!".
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