Ведучий шоу "Холостяк" і "Холостячка" Григорій Решетник відвіз кохану дружину на фешенебельний курорт до Анталії і показав, як вони виглядають зараз.

Поїздка до Туреччини, мабуть, стала подарунком на їх 11-ту річницю весілля. Решетник разом з коханою Христиною і трьома синами, молодшому з яких всього рік, вирушили в Белек - місто на південному узбережжі Середземного моря, відоме своїми пляжами, термальними джерелами і полями для гольфу.

На новому фото, яким Григорій поділився в своєму мікроблозі в Instagram, вони з дружиною постали під час вечірньої прогулянки, передає Politeka.net. Засмагла парочка позувала на алеї, усипаній гірляндами. Стрункими ніжками Христини в коротких синіх шортиках неможливо намилуватися.

"Mr & Mrs Reshetnik. Все буде Україна💙 💛", - підписано фото.

Користувачі кинулися коментувати, не шкодуючи компліментів:

"Ви шалені😍!"

"🔥шикарні як завжди"

"Красиві, щасливі❤️"

"Яка Христина красива! Гриша, вам терміново треба помножити таку красу! Даєш доньку!!!😂🔥"



Зазначимо, Решетник розповідав, що познайомився зі своєю майбутньою дружиною на роботі:

"Одного разу, коли у неї було нічне чергування на каналі, я запросив її на зустріч. Ми поспілкувалися в нічному ресторані, і під ранок я знову відвіз її на роботу. За ті кілька годин встиг розгледіти всі риси її характеру. І зрозумів, що хочу з нею бачитися частіше. Відтоді - завжди разом!".

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