Є на кого рівнятися

Відомий телеведучий Григорій Решетник, який веде популярні шоу "Холостяк", "Холостячка" і "Україна має талант" похвалився фрагментом свого відпочинку з дружиною і синами в Туреччині

Як передає Politeka.net, знімок він показав на своїй сторінці в Instagram.

Нещодавно Григорій Решетник відсвяткував одинадцяту річницю весілля зі своєю дружиною Христиною. Після цього подружжя відправилося до Туреччини відпочити всією сім'єю.

Як відомо, у Решетника троє синів. У квітні 2013 у подружжя народився син Іван, в червні 2017 з'явився на світ Дмитро, а 28 листопада 2020 сім'ю Решетников поповнив Олександр.

У новому пості на своїй сторінці в Instagram Григорій Решетник показав фото, на якому зображена вся сім'я в зборі.

"Мрію мати таку ж фігуру, як у Димулі, але поки маю таку, як в Сашуні", - жартівливо підписав кадр телеведучий.

"Яка гарна сім'я!!! Щастя вам всім!!"- відреагували користувачі Мережі.

Нагадаємо, ведучий "Холостячки" Решетник похвалився засмаглою дружиною в коротких шортиках: "Гриша, вам терміново треба..."

Як повідомляла Politeka, дружина ведучого "Холостячки" і "Україна має талант" Решетника публічно звернулася до чоловіка: "Сьогодні..."

Також Politeka писала, що листування ведучого "Холостячки" Решетника з дружиною опинилося в мережі