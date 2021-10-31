Жена известного телеведущего "Україна має талант" и "Холостячка" Григория Решетника Кристина приехала на съемки к мужу и оказалась на пляжной вечеринке среди красавцев-мужчин.

Как известно, Кристина Решетник является женой популярного телеведущего шоу "Україна має талант" и "Холостячка" Григория Решетника уже более десяти лет. Они являются примером пары в украинском шоу-бизнесе – никаких публичных скандалов и разбирательств пара никогда не устраивала.

Более того, они поддерживают друг друга и любят показывать в Инстаграм, как проводят свободное время. Чаще всего Григорий занят на съемках, поэтому редко бывает дома и часто ездит в командировки из-за съемок «Холостяка» и «Холостячки».

«Жена приехала поддержать меня и мужчин 💪 Как вам нынешний выпуск? 🌹» - написал Григорий.

Поклонники ответили:

«Дима:" Гриш, 🤬 ,ну, нормально же сидели)"; Очень ценно ❤️ Умничка 😍; Суперский выпуск!👍; Вечеринка🔥; Пушечка!; Очень люблю вас; Вечеринка на полной🔥🔥; Настоящая любящая жена 🙌, счастлив ли вы муж 🙌 (оставайтесь таким всегда; Макс такой сладковатый, что даже приторно. Дима достойнее других себя ведет!; Помню ту жару когда Кристина катала малыша в коляске по нашему Приморскому Бульвару 🤪🔥».

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