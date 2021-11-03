Артем Фесько, участник шоу "Україна має талант", удивил своим талантом судей проекта Ксению Мишину и Сергея Притулу.

Как пишет Politeka.net, "Україна має талант" - талант-шоу, которое выходило с 2009 по 2017 год. После этого проект на несколько лет перестал выходить, а в 2021 его решили возродить. Членами жюри стали победители "Танців з зірками" актриса и "Холостячка" Ксения Мишина и хореограф Евгений Кот, а также популярный телеведущий Сергей Притула.

В новом выпуске шоу выступил 13-летний мальчик Артем Фесько. Мальчик спел песню из "Пятого элемента. У Притулы выступили слезы на глаза, а Ксения Мишина показала "мурашки" на руке.

После этого пошла динамическая часть песни, и Притула сказал: "Если ты это сделаешь, то ты будешь в финале".

Видео набрало сотни тысяч просмотров и 11 тысяч лайков, а также множество комментариев:

"Как интеллигентно и профессионально!!! Не глоткой, а голосом!!!! Спасибо за удовольствие!!!!", "На Витаса очень похоже. Молодец, это так красиво", "У мальчика ещё будет мутация голоса. Много ,конечно, было фальшивых звуков. Ему нужно учиться , учиться,учиться. Бабушке спасибо , мальчику удачи", "Хорошо для мальчика, который не профи. Но не во все ноты попал и дыхания не везде хватило. Если будет заниматься много, точно станет звездой".

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