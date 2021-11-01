Известный хореограф и судья "Україна має талант" Евгений Кот устроил хэллоуинскую фотосессию с красоткой-женой, показав кадры в сети.

Как сообщает Politeka.net, популярный украинский танцор и судья шоу "Україна має талант" Евгений Кот поделился с поклонниками кадрами из "страшно красивой" фотосессии, которую устроил к Хэллоуину.

На новых фотографиях Евгения просто не узнать – на него лице вампирский грим, который делает его не похожим на самого себя. При этом для фотосъемки артист надел стильный черный костюм с белоснежной рубашкой. Рядом с Котом на некоторых снимках позирует его красотка-жена, она тоже в красивом наряде и необычном гриме.

В подписи к публикации Женя написал: "Результат нашей хэллоуинской фотосессии! Жду ваших впечатлений в комментариях!". Пользователи тут же принялись комментировать новую фотосессию хореографа с женой, засыпая их комплиментами: "Очень круто", "Страшно красиво", "К чему этот палец во рту?", "Роскошно", "Вау! Вам нужно сниматься в фильмах, вы будете неотразимым вампиром и ещё какой-то нечистью", "Удивительно, но Тата на этих фото похожа на Викторию Бэкхем".

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