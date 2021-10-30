Хореограф Евгений Кот, который сейчас стал одним из трех судей "Україна має талант", показал свои эмоции на проекте.

Как пишет Politeka.net, Евгений Кот стал успешным отечественным хореографом. Звезда победил на шоу "Танці з зірками" вместе с Ксенией Мишиной, которая после этого стала первой украинской "Холостячкой". А в 2021 году Ксению Мишину и Евгения Кота пригласили быть судьями "Україна має талант". Третьим судьей проекта стал Сергей Притула, известный телеведущий. Не забывает хореограф и об Инстаграм, где ведет блог.

На новом видео Евгений показал, как эмоционально реагировал на выступления.

"Ээээээ... Что это такое?", - сказал в видео хореограф.

"Еще одна подборка моих эмоций на Україна має талант. Как вам мои реакции?", - спросил Женя у фанатов.

Фанаты посмотрели ролик тысячи раз и написали комментарии:

"Всей семьей смотрим", "Очень жду", "Буду смотреть".

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