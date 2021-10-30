Известный хореограф и судья нового сезона шоу "Україна має талант" Женя Кот кардинально преобразился вместе со своей женой Натальей Татаринцевой.

Как передает Politeka.net, Евгений Кот является известным танцором и хореографом. Он прославился на шоу "Танці з зірками", где выходил на паркет с актрисой Ксенией Мишиной. Через несколько месяцев они смогли одержать победу, а сейчас они стали новыми судьями шоу "Україна має талант.

Так, на этот раз издание "Viva" опубликовали новое фото на своей странице в Инстаграм. Они показали кадр с новой фотосессии судьи шоу "Україна має талант" Жени Кота и его жены - гимнастки Натальи Татаринцевой. Они устроили фотосъемку в необычных образах к Хеллоуину.

"Ужасно красиво! Судья шоу "Україна має талант" Евгений Кот с женой Наталией Татаринцевой снялись в эротической фотосессии к Хэллоуину", - написали в издании.

Поклонники оставили множество комментариев под фото хореографа с женой: "Отличная фотосессия", "Шикарная фотосессия", "Не знают куда головы запихнуть", "Не понимаю таких фотосессии, ничего красивого здесь не вижу", "Черти что".

Ранее сообщалось, cудья "Україна має талант" Женя Кот решил испытать себя на прочность на радость Мишиной: "Хотя бы две минуточки"

Также, cудья "Україна має талант" Кот с женой удивили внешним видом в пугающих образах: "Как вам парочка?"

Politeka рассказывала, Кот и Мишина в романтической обстановке объявили дату долгожданного события: "Обожаю Женичку"