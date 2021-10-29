Известный украинский хореограф Евгений Кот решил испытать возможности своего тела во время съемок шоу «Україна має талант», заинтриговав Ксению Мишину.

Как пишет Politeka.net, в этом сезоне Кот присоединился к Мишиной и Сергею Притуле в составе жюри популярного телепроекта. В новом посте на своей странице в Инстаграм танцор поделился отрывком из одного из выпусков, который тут же заинтриговал его поклонников.

Так, перед судьями выступал участник, который демонстрировал свое умение стоять на гвоздях. Этот номер привлек внимание Кота, который тут же задумался о том, мог бы он повторить подобное.

«Можно я тоже дотронусь?», - спросил участника Кот.

В свою очередь, Мишина сразу же начала его подначивать.

«Хочешь немного постоять? Хотя бы две минуточки», - обратилась она к танцору.

Отрывок закончился кадром с задумчивым лицом хореографа.

«Как думаете, попробую или нет?», - поинтересовался он у своих фанатов.

Те тут же принялись отвечать.

«Конечно», «Попробуешь», «Да», «Ну Ксюша занималась такими практиками, для нее это не новшество, а вот вы думаю точно попробуете», - пишут люди.

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