"Я никогда не думала, что буду так рыдать"

Известная актриса, главная героиня первого сезона "Холостячки" и судья "Україна має талант" Ксения Мишина рассказала о трагичной ситуации с её любимчиком.

Как передает Politeka.net, Ксения Мишина является популярной актрисой. Также она прославилась благодаря своему участию в шоу "Холостячка". Недавно актриса объявила, что она стала одной из судей шоу "Україна має талант".

Так, на этот раз "Холостячка" опубликовала новые Сториз на своей странице в Инстаграм. На кадрах Ксения Мишина со слезами на глазах сидит в машине и рассказывает, чем закончился её поход в ветеринарную клинику с домашним любимчиком - хомяком.

"Друзья, еще раз привет. Вы недавно у меня спрашивали, как дела у моего хомячка. Всё плохо, вчера обнаружила у неё вот такую дырку в тельце. Сейчас вышла из ветеринарки, и сказали, что рак и она скоро умрет", - со слезами на глазах выдала Ксения Мишина.

"Вот, я никогда не думала, что буду так рыдать...Я больше никогда не буду заводить хомяков. Я с ними пережила ужаснейший стресс, я видела как они друг друга пожирают, как они друг друга мутузят до кровищи, и как они умирают от рака", - рассказала "Холостячка".

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