Актриса и экс-"Холостячка" Ксения Мишина, которая стала судьей на шоу "Україна має талант", наконец-то призналась, какие у нее отношения с комиком из "Квартал 95" Александром Эллертом.

Ксения Мишина и Александр Эллерт пытались построить отношения после съемок в шоу "Холостяк", передает Politeka.net. Летом пара рассталась, а этой осень стали ходить слухи, что она снова вместе.

Все дело в том, что бывший участник шоу сделал сюрприз с вертолетом Ксении Мишиной, однако, возобновить отношения не удалось. Об этом Ксения Мишина рассказала в своих недавних сторис. Звезда подчеркнула, что они не вместе.

Также в новых сторис артистка рассказала, что для нее табу в отношениях, и чего она никогда не простит.

"Измена, абьюз психологический и физический, но и очень тяжело существовать в манипулятивных отношениях и в инфантильных", - поделилась Мишина.

Отметим, Ксения Мишина и Александр Эллерт не признаются в причине разрыва. При этом комик рассказывал, что после расставания дарил цветы актрисе.

Ксения Мишина много времени уделяет работе, сейчас она судья на шоу "Україна має талант", кроме того, она продолжает сниматься в фильмах и сериалах. В Сети предполагают, что актриса слишком много времени уделяет карьере, и у нее нет времени на отношения.

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