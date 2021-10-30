Известный украинский ведущий Григорий Решетник в компании Ксении Мишиной, Евгения Кота, Сергея Притулы и не только поделился с украинцами подробностями о шоу «Україна має талант».

Как пишет Politeka.net, в преддверии выхода второго выпуска 10-го сезона проекта Решетник поделился в своем Инстаграм милым фото со съемок.

Премьера юбилейного сезона шоу прошла на прошлой неделе. В этот раз его ведущим стал Решетник, а в жюри оказались актриса Ксения Мишина, шоумен Сергей Притула и танцор Евгений Кот. Кроме того, в этом сезоне в жюри будет еще одном место, которое будут занимать приглашенные судьи.

«На прошлой неделе Вы просто засыпали нас комплиментами и своими просмотрами – это очень ценно для каждого профессионала нашей лучшей команды. Поверьте, все только начинается и сегодня будет не менее феерический выпуск!... Кстати, сегодня у нас 4-е судьи и участникам будет еще сложнее пробиться в финал, поэтому давайте вместе будем еще сильнее их поддерживать и верить в их таланты», - написал в своем посте Решетник.

Он поделился снимком со съемочной площадки. На нем помимо Решетника, его жены и уже известных суде позировала легендарная украинская олимпийская чемпионка Лидия Подкопаева. В новом выпуске она заняла «место Х» в жюри.

На фото также можно было заметить, что Мишина позировала в домашних тапочках, а на лице Притулы красовалась счастливая улыбка.

Украинцы тут же отреагировали на пост Решетника.

«Украина очень богата народным талантом, а музыка за душу берет, голоса певучие и гибкость нашего будущего!», «Мы вас всех любим», «Невероятное шоу», «Вы лучший ведущий Украины!», - пишут люди.

Напомним, судья "Україна має талант" Кот показал, что происходит на проекте.

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