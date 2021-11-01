Один из участников шоу «Україна має талант» впечатлил своей растяжкой и гибкостью всех судей, в том числе танцора Евгения Кота и олимпийскую чемпионку Лилию Подкопаеву.

Выступление акробата Дениса Жигальцова в недавнем выпуске шоу вызвало бурную реакцию как среди членов жюри, так и среди зрителей. Как пишет Politeka.net, отрывок номера был опубликован на странице «Україна має талант» в Инстаграм.

Денис исполнил акробатические элементы на воздушном пилоне, выступая только в черных лосинах. Он демонстрировал сложные движения, вращаясь в воздухе и даже не держась за пилон руками.

Судьи проекта, среди которых были Сергей Притула, Ксения Мишина, Евгений Кот и Лилия Подкопаева, не могли сдержать своего восторга.

«Ты растянут, у тебя очень крутые шпагаты, и это невероятный талант!», - заявил Кот.

«Он без рук, посмотрите!», - восхитилась, в свою очередь, Подкопаева.

Украинцы также оценили выступление.

«Это самый красивый номер был», «Как же это великолепно», «Самый лучший», «вот это красавец», - пишут люди.

Напомним, судья "Україна має талант" Кот с женой изменились до неузнаваемости.

Как сообщала Politeka, Решетник показал, что творится за кадром "Україна має талант".

Также Politeka писала, что судья "Україна має талант" Кот показал, что происходит на проекте.