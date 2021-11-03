Учасник шоу "Україна має талант" здивував суддів своєю неймовірною силою і витримкою, вистоявши під ударами палиць та іншими випробуваннями прямо на сцені.

Як пише Politeka.net, на сторінці шоу в Instagram з'явився фрагмент виступу одного з учасників – вчителя фізкультури із Запоріжжя Станіслава Скочко.

Чоловік приїхав продемонструвати свої фізичні здібності. Під час виступу асистент бив його прямо по голому торсу довгою палицею, яка розлетілася на частини, а потім застрибував з ногами на спину Скочко, поки той стояв у планці над дошкою з цвяхами.

При цьому Станіслав витримав обидва цих випробування.

"Стас продемонстрував екстремальне силове шоу, яке запам'яталося суддям надовго", - йдеться у підписі до відео.

Судячи з кадрів, виступи Скочко налякало суддю Ксенію Мішину і вразило Євгена Кота і Лілію Подкопаєву.

"Ні, будь ласка", - раз у раз скрикували судді.

"Утримувати так планку - це анріал", - впевнена була Подкопаєва.

Втім, попри яскраві емоції судді не пропустили учасника далі.

Нагадаємо, 13-річний учасник довів Мішину до мурашок, а Притулу до сліз на "Україна має талант".

Як повідомляла Politeka, учасник "Україна має талант" вирішив замінити Ксенії Мішиної Еллерта, як виглядає наречений.

Також Politeka писала, що учасник "Україна має талант" змусив Мішину, Кота і Подкопаєву застигнути в подиві.