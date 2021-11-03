Участник шоу «Україна має талант» удивил судей своей невероятной силой и выдержкой, выстояв под ударами палок и другими испытаниями прямо на сцене.

Как пишет Politeka.net, на странице шоу в Инстаграм появился фрагмент выступления одного из участников – учителя физкультуры из Запорожья Станислава Скочко.

Мужчина приехал продемонстрировать свои физический способности. Во время выступления ассистент бил его прямо по голому торсу длинной палкой, которая разлетелась на части, а затем запрыгивал с ногами на спину Скочко, пока тот стоял в планке над доской с гвоздями.

При этом Станислав выдержал оба этих испытания.

«Стас продемонстрировал экстремальное силовое шоу, которое запомнилось судьям надолго», - говорится в подписи к видео.

Судя по кадрам, выступления Скочко напугало судью Ксению Мишину и впечатлило Евгения Кота и Лилию Подкопаеву.

«Нет, пожалуйста», - то и дело вскрикивали судьи.

«Удерживать так планку – это анриал», - уверена была Подкопаева.

Впрочем, несмотря на яркие эмоции судьи не пропустили участника дальше.

Напомним, 13-летний участник довел Мишину до мурашек, а Притулу до слез на "Україна має талант".

Как сообщала Politeka, участник "Україна має талант" решил заменить Ксении Мишиной Эллерта, как выглядит жених.

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