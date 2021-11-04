Відомий шоумен, продюсер і ведучий Олексій Дурнєв в інтерв'ю Дмитру Гордону розповів про конфлікт з Машею Єфросиніною.
Як повідомляє Politeka.net, відомий блогер і шоумен Олексій Дурнєв в інтерв'ю Дмитру Гордону пояснив свою позицію щодо скандалу з Машею Єфросиніною. За словами артиста, це правда, що пишуть, ніби він образив імениту ведучу, вона і сама про це говорила. Однак, Олексій не впевнений, що саме образив зірку, і пояснив, що сталося.
"Так, це правда, що таке пишуть. В чому там була історія. Я сказав, що Маша досі не може зрозуміти – вона суперзірка з минулого або інтерв'юер", - нагадав Олексій. За його словами, цю думку він озвучив після інтерв'ю Єфросиніної і колишньою нареченою Козловського Раміною Есхакзай.
У тій розмові Раміна розповіла, що близько року кликала Дурнєва на інтерв'ю і в підсумку він до неї прийшов. Тоді як Маша, за словами Олексія, кликала його один раз і після відмовила більше не робила спроб зробити з ним інтерв'ю.
Малолітня дочка Пугачової та Галкіна у весільному вбранні розлютила публіку: "Зістарили до невпізнання"
Меценат, з яким живе Нікітюк, зажадав ласки в самий невідповідний момент: "Сумував"
Пасажири без ковід-сертифікатів влаштували скандал, кадри: "перекрили дорогу і... "
Штрафи до 170 тис. гривень і в'язниця до 3 років: у Раді прийняли рішення, яке стосується кожного українця
13-річний учасник довів Мішину до мурашок, а Притулу до сліз на "Україна має талант": "Ти будеш у фіналі"
Нагадаємо, Скандал Нікітюк і Дурнєва вийшов на новий рівень, зачепило Полякову і Осадчу: "Ти зі своїм ростом...".
Як повідомляла Politeka, Єфросиніна, KAZKA і Товстолес з "Жіночого кварталу" відгукнулися на скандал Нікітюк з Дурнєвим: "Все ще гірше".
Також Politeka писала, що Єфросиніна розкрила деталі конфлікту з Дурнєвим, який образив Нікітюк і Полякову: "Гірше плювка в обличчя".