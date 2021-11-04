Відомий шоумен, продюсер і ведучий Олексій Дурнєв в інтерв'ю Дмитру Гордону розповів про конфлікт з Машею Єфросиніною.

Як повідомляє Politeka.net, відомий блогер і шоумен Олексій Дурнєв в інтерв'ю Дмитру Гордону пояснив свою позицію щодо скандалу з Машею Єфросиніною. За словами артиста, це правда, що пишуть, ніби він образив імениту ведучу, вона і сама про це говорила. Однак, Олексій не впевнений, що саме образив зірку, і пояснив, що сталося.

"Так, це правда, що таке пишуть. В чому там була історія. Я сказав, що Маша досі не може зрозуміти – вона суперзірка з минулого або інтерв'юер", - нагадав Олексій. За його словами, цю думку він озвучив після інтерв'ю Єфросиніної і колишньою нареченою Козловського Раміною Есхакзай.

У тій розмові Раміна розповіла, що близько року кликала Дурнєва на інтерв'ю і в підсумку він до неї прийшов. Тоді як Маша, за словами Олексія, кликала його один раз і після відмовила більше не робила спроб зробити з ним інтерв'ю.

Нагадаємо, Скандал Нікітюк і Дурнєва вийшов на новий рівень, зачепило Полякову і Осадчу: "Ти зі своїм ростом...".

Як повідомляла Politeka, Єфросиніна, KAZKA і Товстолес з "Жіночого кварталу" відгукнулися на скандал Нікітюк з Дурнєвим: "Все ще гірше".

Також Politeka писала, що Єфросиніна розкрила деталі конфлікту з Дурнєвим, який образив Нікітюк і Полякову: "Гірше плювка в обличчя".