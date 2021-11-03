Відомий блогер і шоумен Олексій Дурнєв у новому інтерв'ю розповів про те, з чого у нього почалися конфлікти з телеведучою Лесею Нікітюк.
Як повідомляє Politeka.net, відомий блогер і продюсер Олексій Дурнєв в інтерв'ю Дмитру Гордону розповів, з чого почалися його конфлікти з телеведучою Лесею Нікітюк. За словами хлопця, коли він почав випускати свою ютуб-програму "Дурнєв дивиться сторіс", в якій робив огляди на контент знаменитостей, йому подзвонила Леся і підтримала. Однак незабаром, коли гумор Олексія в шоу став більш жорстким щодо Никитюк, то вона подзвонила йому вже з претензіями.
Блогер зазначив, що Леся заборонила йому піаритися на її імені, так що він тут же знайшов рішення. З того часу Олексій продовжує робити огляди на сторіс телезірки, просто не називає її ім'я і приховує обличчя. А в цілому, судячи зі слів шоумена, він вважає Нікітюк святою.
"По-перше, Леся Нікітюк дійсно свята людина. Я думаю, що після її смерті склепіння Софіївського собору повинні бути прикрашені її світлим ликом", - чи то всерйоз, чи то жартома зазначив Дурнєв.
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