Известный блогер и шоумен Алексей Дурнев в новом интервью рассказал о том, с чего у него начались конфликты с телеведущей Лесей Никитюк.

Как сообщает Politeka.net, известный блогер и продюсер Алексей Дурнев в интервью Дмитрию Гордону рассказал, с чего начались его конфликты с телеведущей Лесей Никитюк. По словам парня, когда он начал выпускать свою ютуб-программу "Дурнев смотрит сторис", в которой делал обзоры на контент знаменитостей, ему позвонила Леся и поддержала. Однако вскоре, когда юмор Алексея в шоу стал более жестким в отношении Никитюк, то она позвонила ему уже с претензиями.

Блогер отметил, что Леся запретила ему пиариться на ее имени, так что он тут же нашел решение. С того времени Алексей продолжает делать обзоры на сторис телезвезды, просто не называет ее имя и скрывает лицо. А в целом, судя по словам шоумена, он считает Никитюк святой.

"Во-первый, Леся Никитюк действительно святой человек. Я думаю, что после ее смерти своды Софийского собора должны быть украшены ее светлым ликом", - то ли всерьез, то ли в шутку отметил Дурнев.

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