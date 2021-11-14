Дочка-підліток співачки Олі Полякової, Маша, вирішила піти по стопах матері і теж заспівала - дівчина не стоїть на місці і вже придумала, як заробити.

Так, 16-річна Маша Полякова, яка зараз разом із сім'єю відпочиває на Мальдівах, зробила важливе оголошення у себе в "сторіз" в Instagram, передає Politeka.net.

Старша дочка Олі дасть перший у своєму житті платний концерт. Виступати буде разом зі своєю групою в Києві.

"Друзі, важлива інформація. Не забувайте про те, що у групи ШВИ 17 числа пройде концерт. Повірте, такого класного шоу у вас ніколи в житті не було. Обов'язково приходьте, квитки коштують всього 150 гривень. Потім з усіма пофотографуємося і, можливо, навіть познімаємо "тіктоки". Обіцяю, вам сильно сподобається", - повідомила дівчина.

Відзначимо, Маша створила свою рок-групу "ШВИ" ще в жовтні минулого року і зайняла місце вокалістки. Навесні колектив випустив свою першу пісню. Успіхами дівчина ділиться в соцмережі. Багато українців накинулися з хейтом, адже часом в піснях Маші прослизають нецензурні вирази.

Полякова розповідала, що її дочка не просила ні підтримки, ні поради та вирішила підкорювати шоу-бізнес без її зв'язків.

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