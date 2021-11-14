Дочь-подросток певицы Оли Поляковой, Маша, решила пойти по стопам матери и тоже запела - девушка не стоит на месте и уже придумала, как заработать.

Так, 16-летняя Маша Полякова, которая сейчас вместе с семьей отдыхает на Мальдивах, сделала важное объявление у себя в "сториз" в Инстаграм, передает Politeka.net.

Старшая дочь Оли даст первый в своей жизни платный концерт. Выступать будет вместе со своей группой ШВЫ в Киеве.

"Ребят, важная информация. Не забывайте о том, что у группы ШВЫ 17 числа пройдет концерт. Поверьте, такого классного шоу у вас никогда в жизни не было. Обязательно приходите, билеты стоят всего 150 гривен. Потом со всеми фотокаемся и, возможно, даже поснимаем "тиктоки". Обещаю, вам сильно понравится", - сообщила девушка.

Отметим, Маша создала свою рок-групу "ШВЫ" еще в октябре прошлого года и заняла место вокалистки. Весной коллектив выпустил свою первую песню. Успехами девушка делится в соцсети. Многие украинцы накинулись с хейтом, ведь порой в песнях Маши проскальзывают нецензурные выражения.

Полякова рассказывала, что ее дочь не просила ни поддержки, ни совета и решила покорять шоу-бизнес без ее связей.

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