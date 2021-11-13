Известная певица Оля Полякова показала, как ее дочери веселятся в роскошном номере и устраивают водные процедуры, благодаря необычному номеру с горками.

Как известно, уже несколько дней звезда вместе с мужем Вадимом и дочерьми – 16-летней Машей и 10-летней Алисой – отдыхает на Мальдивах и не стесняется показывать раскошные виды места, где они остановились в этот раз.

Причем Полякова умеет удивить снимками со своими дочерьми, поскольку сам муж предпочитает на семейных фото для Инстаграм не светиться. Так, утро семейство Поляковых встретило на берегу, прямо из террасы номера можно спуститься с горки и сразу окунуться.

Девочки немного поговорили с мамой, а затем показали, как спускаются плавать. Причем Маша не стала снимать очки и лишь небрежно завязала длинные локоны, прежде чем повторить за младшей сестрой.

Ранее Оля выложила в сети очередную порцию жарких снимков на пляже, которые сделала ее младшая дочь – 10-летняя Алиса. Как видно, у девочки настоящий талант к съемке, ведь фото получились просто фантастические. На них Оля запечатлена в крошечном темном купальнике, который вместе с позами только подчеркнул идеальное рельефное тело звезды.

Ранее Politeka писала, что Никитюк, Андре Тан, Ефросинина и другие отреагировали на "мальдивские" проблемы Поляковой: "Сама себя задолбала".

Напомним, что дочь Оли Поляковой с бокалом в руках обратилась к украинцам с Мальдив: "Мама сказала...".

A еще Politeka сообщала, что Оля Полякова показала, как развлекается с семьей на Мальдивах: "Хеллоу эврибади".