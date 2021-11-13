Співачка Оля Полякова, яка стала зірковим детективом шоу» Маска", поскаржилася на проблеми під час відпочинку на Мальдівах, викликавши бурхливу реакцію колег.

Як пише Politeka.net, Оля Полякова зараз відпочиває на Мальдівах з сім'єю. Однак несподівано артистка поскаржилася, що не може розслабитися.

«У мене дуже багато планів і сил на них треба багато! Так що, поки є тут пару днів, треба відпочивати! Але розслабиться до кінця не можу, весь час щось вирішую і про що то турбуюся, сама себе задовбала. А ви на кокой день розслабляєтеся?",- написала артистка на своїй сторінці в Instagram.

Зазначимо, на публікацію відреагували телеведуча Леся Нікітюк, дизайнер Андре Тан, телеведуча Маша Єфросиніна.

"Ні на який тепер не виходить. Мабуть потрібно з собою міорелаксанти брати«, - написала співачка Наталія Валевська, яка стала учасницею нового сезону»Танців з зірками".

Нагадаємо, Оля Полякова ледь не втратила Бікіні на Мальдівському пляжі і засвітила свої смаколики

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