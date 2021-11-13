Певица Оля Полякова, которая стала звездным детективом шоу «Маска», пожаловалась на проблемы во время отдыха на Мальдивах, вызвав бурную реакцию коллег.
Как пишет Politeka.net, Оля Полякова сейчас отдыхает на Мальдивах с семьей. Однако неожиданно артистка пожаловалась, что не может расслабиться.
«У меня очень много планов и сил на них надо много! Так что, пока есть тут пару деньков, надо отдыхать! Но расслабится до конца не могу, все время что то решаю и о чем то беспокоюсь, сама себя задолбала. А вы на кокой день расслабляетесь?», - написала артистка на своей странице в Инстаграм.
Отметим, на публикацию отреагировали телеведущая Леся Никитюк, дизайнер Андре Тан, телеведущая Маша Ефросинина.
Украина жестко наказала мужа Аллы Пугачевой Галкина: в СБУ раскрыли, за что именно поплатился российский юморист
Новые COVID-сертификаты вводят в Украине, в Минздраве раскрыли подробности: "Нужно зайти в..."
Оборвалась жизнь любимца публики, на его шутках выросли поколения: "Уходит эпоха"
Столб огня и дыма поднялся над Днепром, появились кадры мощного пожара в Киеве: "Вот это погуляли"
Масштабная трагедия на концерте, жертв все больше: "Пусть их души упокоятся, а Трэвис познает боль"
«Ни на какой теперь не выходит. Видимо нужно с собой миорелаксанты брать», - написала певица Наталья Валевская, которая стала участницей нового сезона «Танців з зірками».
Напомним, Оля Полякова едва не потеряла бикини на мальдивском пляже и засветила свои вкусности
А еще Politeka писала, что Ефросинина, признавшаяся Поляковой в больших проблемах, устроила представление за кулисами
Также Politeka сообщала, что Полякова засветила свои "райские" хоромы на Мальдивах с черной икрой и собственным пляжем