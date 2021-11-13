Певица Оля Полякова, которая стала звездным детективом шоу «Маска», пожаловалась на проблемы во время отдыха на Мальдивах, вызвав бурную реакцию коллег.

Как пишет Politeka.net, Оля Полякова сейчас отдыхает на Мальдивах с семьей. Однако неожиданно артистка пожаловалась, что не может расслабиться.

«У меня очень много планов и сил на них надо много! Так что, пока есть тут пару деньков, надо отдыхать! Но расслабится до конца не могу, все время что то решаю и о чем то беспокоюсь, сама себя задолбала. А вы на кокой день расслабляетесь?», - написала артистка на своей странице в Инстаграм.

Отметим, на публикацию отреагировали телеведущая Леся Никитюк, дизайнер Андре Тан, телеведущая Маша Ефросинина.

«Ни на какой теперь не выходит. Видимо нужно с собой миорелаксанты брать», - написала певица Наталья Валевская, которая стала участницей нового сезона «Танців з зірками».

Напомним, Оля Полякова едва не потеряла бикини на мальдивском пляже и засветила свои вкусности

А еще Politeka писала, что Ефросинина, признавшаяся Поляковой в больших проблемах, устроила представление за кулисами

Также Politeka сообщала, что Полякова засветила свои "райские" хоромы на Мальдивах с черной икрой и собственным пляжем