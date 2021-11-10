Дочка Олі Полякової, починаюча співачка Марія, показала, як розважається на Мальдівах, звернувшись до українців.

Як пише Politeka.net, 16-річна Маша Полякова пішла шляхом зіркової мами, почавши кар'єру співачки і ставши солісткою новоспеченої панк-рок групи. Нещодавно Марія разом з Олею Поляковою вирушила на Мальдіви, звідки активно ділиться фотографіями і відео, хвалячись розкішшю. Не забуває дочка зірки і про Instagram, де ділиться з фанатами найцікавішим.

На нових фотографіях Маша була в легкій сукні і з келихом в руках. Образ Полякова доповнила стильними окулярами, а в руках тримала смартфон. Маша була з довгим волоссям, демонструючи їх розкішність.

"Мама сказала що Я найкрасивіша дівчина на землі, вірити чи ні хпхпх ?",- написала Маша.

Фанати поставили більше тисячі лайків і написали коментарі:

"Вау, тобі так йде цей колір, відразу видно мама за фактами роз'яснила", "неймовірно красива", "звичайно", "Ну раз мама сказалаА, то вірити звичайно".

Нагадаємо, Полякову з дочками вивезли на острів посеред океану, від кадрів дух захоплює

А ще Politeka писала, що Полякова показала, чим її 16-річна дочка займається на Мальдівах

Також Politeka повідомляла, що Оля Полякова ледь не втратила Бікіні на Мальдівському пляжі і засвітила свої смаколики



