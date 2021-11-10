Дочь Оли Поляковой, начинающая певица Мария, показала, как развлекается на Мальдивах, обратившись к украинцам.
Как пишет Politeka.net, 16-летняя Маша Полякова пошла по пути звездной мамы, начав карьеру певицы и став солисткой новоиспеченной панк-рок группы. Недавно Мария вместе с Олей Поляковой отправилась на Мальдивы, откуда активно делится фотографиями и видео, хвастаясь роскошью. Не забывает дочь звезды и об Инстаграм, где делится с фанатами самым интересным.
На новых фотографиях Маша была в легком платье и с бокалом в руках. Образ Полякова дополнила стильными очками, а в руках держала смартфон. Маша была с длинными волосами, демонстрируя их роскошность.
"Мама сказала что я самая красивая девушка на земле, верить или нет хпхпх ?", - написала Маша.
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Фанаты поставили более тысячи лайков и написали комментарии:
"Вау, тебе так идёт этот цвет, сразу видно мама по фактам разъяснила", "Невероятно красивая", "Конечно", "Ну раз мама сказалаА, то верить конечно".
Напомним, Полякову с дочерями вывезли на остров посреди океана, от кадров дух захватывает
А еще Politeka писала, что Полякова показала, чем ее 16-летняя дочь занимается на Мальдивах
Также Politeka сообщала, что Оля Полякова едва не потеряла бикини на мальдивском пляже и засветила свои вкусности