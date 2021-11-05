16-летняя Маша, дочь суперблондинки и певицы Оли Поляковой, показала новый образ, покрасовавшись перед зеркалом для сторис в Инстаграм.
Как пишет Politeka.net, Оля Полякова является успешной певицей из Украины. У звезды есть две дочери - Алиса и Маша. Старшая Мария уже начала делать первые шаги в шоу-бизнесе, став солисткой новой панк-рок группы "Швы".
Маша уже дала первый "сольник", где исполнила песни с нецензурной лексикой. Возмущение аудитории дочь Поляковой назвала эйджизмом и сексизмом.
Не забывает Маша и об Инстаграм, где делится с фанатами многим интересным. В этот раз Полякова опубликовала фото в сторисах, на котором была в рубашке и ботфортах. Маша стояла перед зеркалом в уборной, сделав селфи, а лицо закрыла мобильным телефоном.
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До этого маша делилась фото, на котором появилась в прозрачном наряде, устроив провокационную фотосессию, порадовав фанатов.
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