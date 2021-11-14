Співачка Оля Полякова з 16-річною дочкою Марією показали фігури в міні-бікіні на Мальдівах, порадувавши фанатів в Тікток.

Як пише Politeka.net, Оля Полякова є успішною вітчизняною співачкою, яка прославилася завдяки альбомам "шльопали шльопанці" і "Королева ночі". Нещодавно зірка випустила пісню" доросла дівчинка", на яку і зняла кліп, який набрав мільйони переглядів на Ютуб. Не забуває Оля і про соціальні мережі, де веде блоги.

Так, на сторінці в Тікток Полякова показала, як розважається з дочкою на Мальдівах. Оля з Машею були в міні-бікіні, стоячи біля великого вікна. Співачка почала танцювати, а дочку підхопила.

Фанати поставили тисячі лайків і написали коментарі:

"ЕММ...", "Знову виповзли", "джедаї, тримаємося", "які цукерки", " що за...", "А за таке не бан", "ті самі подруги з фільму незнайомець", " Кому це подобається?", "Як це дістало вже, кістками бринькають, нічого хорошого в цьому немає".

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