Певица Оля Полякова с 16-летней дочерью Марией показали фигуры в мини-бикини на Мальдивах, порадовав фанатов в ТикТок.

Как пишет Politeka.net, Оля Полякова является успешной отечественной певицей, которая прославилась благодаря альбомам "Шлепали шлепки" и "Королева ночи". Недавно звезда выпустила песню "Взрослая девочка", на которую и сняла клип, который набрал миллионы просмотров на Ютуб. Не забывает Оля и о социальных сетях, где ведет блоги.

Так, на страничке в ТикТок Полякова показала, как развлекается с дочерью на Мальдивах. Оля с Машей были в мини-бикини, стоя у большого окна. Певица начала танцевать, а дочь подхватила.

Фанаты поставили тысячи лайков и написали комментарии:

"Эмм...", "Опять выползли", "Джедаи, держимся", "Какие конфетки", "Что за...", "А за такое не бан", "Те самые подруги из фильма незнакомец", "Кому это нравится?", "Как это достало уже, костями бренчат, ничего хорошего в этом нет".

Напомним, Полякову с дочерями вывезли на остров посреди океана, от кадров дух захватывает

А еще Politeka писала, что Оля Полякова едва не потеряла бикини на мальдивском пляже и засветила свои вкусности

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