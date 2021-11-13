Популярна українська співачка Оля Полякова, яка нещодавно стала зірковим детективом на шоу "Маска" та знялася в комедії "Зірки за обміном", похизувалася виглядом із апартаментів на Мальдівах.

Як пише Politeka.net, 37-річна відома українська виконавиця Оля Полякова, яка стала детективом на шоу "Маска" та стала головною героїнею та співпродюсером комедії "Зірки за обміном" разом із Дзідзьо, полетіла на відпочинок. Зірка разом із чоловіком Вадимом та дочками – 16-річною Машею та 10-річною Алісою – полетіли на Мальдіви.

У своєму Instagram Полякова розповіла шанувальникам, що вони зняли шикарні апартаменти з власним басейном із видом на океан та показала кадри.

Цього разу співачка записала сторіс в Instagram та показала ранок з сім’єю на Мальдівах.

"Доброго ранку, світ, доброго ранку", - сказала радісна Полякова.

Як бачимо, старша дочка Олі Маша якраз плавала у басейні.

Рaніше Politeka писала, що Нікітюк, Андре Тан, Єфросиніна та інші відреагували на "мальдівські" проблеми Полякової: "Сама себе задовбала".

Нагадаємо, що дочка Олі Полякової з келихом в руках звернулася до українців з Мальдів: "Мама сказала...".

A ще Politeka повідомляла, що Оля Полякова показала, як розважається з родиною на Мальдівах: "Хеллоу еврібаді".