Популярная украинская певица Оля Полякова, которая недавно стала звездным детективом на шоу "Маска" и снялась в комедии "Звезды по обмену", похвасталась видом из апартаментов на Мальдивах.

Как пишет Politeka.net, 37-летняя известная украинская исполнительница Оля Полякова, которая стала детективом на шоу "Маска" и стала главной героиней и сопродюсером комедии "Звезды по обмену" вместе с Дзидзьо, улетела на отдых. Звезда вместе с мужем Вадимом и дочерьми – 16-летней Машей и 10-летней Алисой – полетели на Мальдивы.

В своем Instagram Полякова рассказала поклонникам, что они сняли шикарные апартаменты с собственным бассейном с видом на океан и показала кадры.

На этот раз певица записала сторис в Instagram и показала утро с семьей на Мальдивах.

"Доброе утро мир, доброе утро", - сказала радостная Полякова.

Как видим, старшая дочь Оли Маша как раз плавала в бассейне.

Ранее Politeka писала, что Никитюк, Андре Тан, Ефросинина и другие отреагировали на "мальдивские" проблемы Поляковой: "Сама себя задолбала".

Напомним, что дочь Оли Поляковой с бокалом в руках обратилась к украинцам с Мальдив: "Мама сказала...".

A еще Politeka сообщала, что Оля Полякова показала, как развлекается с семьей на Мальдивах: "Хеллоу эврибади".