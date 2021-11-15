Украинская певица Оля Полякова рассказала о беде, которая случилась с ней и ее дочками на Мальдивах, поделившись кадрами в своем Инстаграм.

Как пишет Politeka.net, недавно певица отправилась отдыхать со своими дочками – Машей и Алисой. Сегодня семейство должно было улететь обратно в Украину, однако что-то пошло не по плану.

«Мы без приключений не можем! Тут такое произошло…мы не успеваем на наш самолет в Мале», - сообщила подписчикам Полякова в новых сториз.

Она пояснила, что на острове, где они отдыхают, сломался гидроплан, а у них был последний рейс, поэтому они никак не успевают на свой самолет.

Певица рассказывала об этом с улыбкой, а вот ее старшая дочь – 16-летняя Маша – сидела рядом и рыдала. Как пояснила Полякова-старшая, через два дня у девочки и ее рок-группы должно было состояться выступление, и сейчас Маша переживает, что не успеет на него.

«Маша рыдает, потому что у нее концерт. Но на концерт-то она успеет, потому что концерт 17-го! А 17-го ты будешь в 9:00 дома. Успокойся! Все будет хорошо!», - пыталась успокоить дочь певица.

Однако, Маша продолжала волноваться, смогут ли они купить билеты на другой самолет вовремя.

Напомним, Полякова, задрав ножку на пальму, похвасталась тонкой талией и видами на океан.

Как сообщала Politeka, Полякову с 16-летней дочерью раскритиковали из-за видео в купальниках.

Также Politeka писала, что Полякова в зеленом купальнике показала, как проводит время на Мальдивах.