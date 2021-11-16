37-летняя украинская певица Оля Полякова отправилась с семьей на Мальдивы, откуда публикует фото, хвастаясь роскошным отдыхом вместе с семьей.

Популярная артистка отправилась на острова, и радует поклонников яркими снимками в купальниках и не только, сообщает Politeka.net. В этот раз звезда попозировала с дочерями возле пальмы.

Артистка вбрала белый топ и юбочку с разрезом, 16-летняя Маша предстала в мини-платье, а ее сестра 10-летняя Алиса забралась на дерево. Примечательно, что младшенькая выделялась своей простой одеждой, не такой женственной, как у матери и сестры.

По признанию артистки, у Алисы совершенно другой характер, не такой как у Маши, более "мальчишеский". Полякова рассказывала, что сама в детстве много общалась с мальчиками, и игры с ними ей казались интереснее.

В посте артистка рассказала, что сбылось ее давнее желание.

"Ну, кто лучше загорел????? Это невероятное приключение, которое случилось с нами не случайно) я давно мечтала попасть именно в эту сеть отелей!", - поделилась певица, признавшись, как ей нравится на Мальдивах.

"Какие красотки все! Шикарные девочки🤗🕊️🌼", "Малая хорошенькая)", "Вы невероятно красивые все, так и веет позитивными эмоциями🔥😍❤️❤️❤️❤️❤️", - написали пользователи сети.

Напомним, дочь Поляковой рассказала об издевательствах, которые ей пришлось пережить

Как сообщала Politeka, Полякова нашла замену Носорогу на шоу "Маска"

Также Politeka писала, что Полякова рассказала, как на Мальдивах исполнилось ее заветное желание