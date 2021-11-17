37-летняя украинская певица, звездный детектив шоу "Маска" Оля Полякова, которая сейчас отдыхает с родными на Мальдивах, показала своего супруга.
Как сообщает Politeka.net, снимком звезда поделилась на своей странице в Инстаграм.
Муж Оли Поляковой – успешный бизнесмен Вадим. Он старше своей жены на 15 лет. У супругов двое детей – две дочери. Старшая дочь Маша родилась в 2005 году. А младшая Алиса – в 2011 году.
Вадим – непубличный человек. Биография мужа Поляковой не предается гласности. И на фото с женой и детьми его можно увидеть нечасто. Поэтому новое фото, которое артистка показала в своих Сторис, можно считать настоящей редкостью. При том, что фото с дочерьми артистка постит довольно часто, но вот личную жизнь предпочитает скрывать.
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Полякова запечатлела супруга рядом с их младшей дочерью Алисой, сидящими на стволе пальмы.
Напомним, ранее Полякова рассказала, что муж очень бережно к ней относится и что он самый близкий ее друг.
Напомним, дочки Поляковой показали на Мальдивах, насколько они разные
Как сообщала Politeka, Полякова, задрав ножку на пальму, похвасталась тонкой талией и видами на океан
Также Politeka писала, что Полякову с 16-летней дочерью раскритиковали из-за видео в купальниках