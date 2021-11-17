37-летняя украинская певица Оля Полякова отправилась с семьей на Мальдивы, и похвасталась отдыхом на островах в своем Инстаграм, впечатляя кадрами.

Известная артистка уже несколько дней проводит время с семьей на Мальдивах, сообщает Politeka.net. Об этом звезда сообщила в своем Инстаграм.

Погода была солнечной, а певица показывала идеальную фигуру в купальниках.

Однако в последних сторис можно заметить, что погода на островах изменилась - серое небо закрыло солнце, а ветер стал сильнее.

Артистка опубликовала видео, где ее дочери, 16-летняя Маша и 10-летняя Алиса, позируют на фоне океана. Ветер поднимал их волосы, и закрывал лица.

При этом нельзя не отметить, что Маша была в длинной футболке, а ее сестра позировала в футболке и джинсах. Образ у младшей дочери Поляковой был более "мальчишеский". Примечательно, что артистка сама признавалась - у Алисы не такой характер, как у старшей дочери, и более дерзкий. К тому же, девочка часто над собой подшучивает, называя себя "бомж Валера", и "скалит" зубы на снимках.

Полякова рассказывала, что сама в детстве много играла с мальчиками, а "девичьи" развлечения ее привлекали меньше.

Напомним, Полякова похвасталась на Мальдивах любимыми дочками

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