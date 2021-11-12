Известная певица Оля Полякова впечатлила горячими кадрами с роскошного мальдивского отдыха, которые сделала ее дочь.

Как сообщает Politeka.net, знаменитая украинская певица и звездный детектив шоу "Маска" Оля Полякова недавно отправилась с дочками на Мальдивы. По словам звезды, это ее любимое место отдыха, с которым не сравнится ни один курорт. В своем Instagram артистка то и дело постит жаркие кадры с роскошного отпуска, демонстрируя идеальное тело в купальниках.

Так, в этот раз Оля выложила в сети очередную порцию жарких снимков на пляже, которые сделала ее младшая дочь – 10-летняя Алиса. Как видно, у девочки настоящий талант к съемке, ведь фото получились просто фантастические. На них Оля запечатлена в крошечном темном купальнике, который вместе с позами только подчеркнул идеальное рельефное тело звезды.

В подписи к публикации Полякова написала: "Подрос фотограф! 1 2 3 4? Это прям для неё важно!". Пользователи тут же принялись комментировать новые снимки звезды, засыпая ее комплиментами: "Богиня", "Чувствуется фотошоп в зоне брюшных мышц", "Когда ты на фото, они все прекрасны", "Богиня красоты", "Красотка", "Алиса молодец".

Напомним, Полякова призналась, что портит роскошный отдых на Мальдивах: "Все время что-то решаю…".

Как сообщала Politeka, Полякова показала в маленьком купальнике, как кайфует на Мальдивах: кадры с отдыха.

Также Politeka писала, что Полякова показала, чем занята старшая дочь на Мальдивах: "Ох, как ты дуешь...".