Известная певица Ольга Полякова, которая несколько дней тому назад улетела с семьей на Мальдивы, не передстает интриговать кадрами из отпуска.

Отправившись на один из самых любимых курортов, звезда решила показывать каждый интересный момент из будней в сети. При этом в Инстаграм Полякова не стесняется демонстрировать свои образы.

В этот раз Полякова показала сразу два варианта пляжных луков, которые ей пришлись по душе. Маленький темно-коричневый бикини и светлый купальник на тонких завязках с принтом удачно сели по фигуре знаменитости.

Сама она также рассказывает, что сейчас много плавает с детьми, изучает местные экзотичные места и хвастается необычными блюдами, которыми балует себя, пока не ограничивает питание.

Ранее артистка опубликовала новые Сториз на своей странице в Инстаграм. Как известно, недавно артистка отправилась на Мальдивы. На кадрах Оля Полякова показывает деликатесы, которыми балуют себя она вместе со своей семьей - мужем Вадимом, и их дочками - Машей и Алисой.

"О боже, это кокос с черной икрой, а это цветки цветков в цветочном соусе", - описала деликатесы Ольга Полякова.

Ранее сообщалось, Данилко на шоу "Маска" потерял контроль над эмоциями, поразив Полякову и Каменских: "Я знаю, кто там"

Также, Полякова понежилась на пляже в мокром купальнике, Ефросинина не сдержалась: "Что за..."

Politeka рассказывала, Полякова показала, чем ее 16-летняя дочь занимается на Мальдивах: "в коротком платье и с бокалом в руках"



