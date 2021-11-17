37-летняя украинская певица Оля Полякова сейчас отдыхает с родными на Мальдивах, откуда публикует яркие фото в купальниках, заставляя завидовать фигуре.

У Оли Поляковой идеальная фигура, которую она без стеснения показывает в любых, даже самых маленьких, купальниках, сообщает Politeka.net. Звезда призналась, что ее любимое упражнение — это выпады, именно поэтому у нее упругая "пятая" точка.

Кроме того, по мнению певицы, большую роль играет активный образ жизни, благодаря которому у нее сбрасываются лишние калории.

Ухаживать за собой артистка приучает и дочерей, 16-летнюю Машу и 10-летнюю Алису. Именно с ними Оля Полякова опубликовала фото с Мальдив. Певица вместе с Машей позировали в купальниках, а Алиса - в футболке и шортах.

"Ну, кто краше?)))", - написала звезда.

Почти за час публикация собрала более 15 тысяч лайков и много комментариев:

"Ох и красивые, но Мама пока впереди всех)", "Девушки, вы все красавицы одна лучшая другой 😍", "Алиса, естественно!!! 🔥🔥🔥", "У красивой мамы красивые дети ❤️", "Разве можно сравнивать?))) все красивые❤️", "мамочка вне конкуренции🔥🔥🔥", "Все богини!🔥", "Ох,Алиска даст вам жару 😂😂😂🔥", "У Вас ОЧЕНЬ красивые дети!!! Ну, а Маша - 🔥!".

Напомним, дочки Поляковой показали на Мальдивах, насколько они разные

Как сообщала Politeka, Полякова, задрав ножку на пальму, похвасталась тонкой талией и видами на океан

Также Politeka писала, что Полякову с 16-летней дочерью раскритиковали из-за видео в купальниках