Звездный детектив Андрей Данилко на шоу "Маска" накричал на своих коллег Олю Полякову и Настю Каменских из-за своей же песни.

Как сообщает Politeka.net, загадочный персонаж Мухомор наделал шуму на шоу "Маска" своим выступлением, доведя Андрея Данилко до срыва. Оказалось, загадочный герой подготовил для своего выступления песню Верки Сердючки, что просто обескуражило Данилко.

Во время выступления Мухомор завел не только публику в зале, но и звездных детективов. Настя Каменских и Оля Полякова тут же пустились в пляс и настойчиво пытались поднять с места Андрея, но ему такая инициатива не понравилась. После нескольких спокойный просьб оставить его в покое, Данилко перешел на крик.

"Отстаньте от меня! Идите танцуйте с DZIDZIO! Оля, отойди от меня! Не надо мне этого, я уже натанцевался", - начал кричать артист, обращаясь к коллегам, которые питались вытащить его из кресла.

Примечательно, что после выступления Данилко попросил конверт и написал на листке, что отгадал маску Мухомора, заявив, что уверен на все сто процентов. Однако, делится своей версией с коллегами-детективами он не стал.

Напомним, Данилко, Dzidzio и Полякова на "Маске" дошли до угроз и шантажа: "Свинью подсунули".

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