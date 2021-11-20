37-летняя украинская певица, звездный детектив шоу "Маска" Оля Полякова, перед началом выпуска решила показать довольно дерзкий образ Барби в розовом латексе.

Ольга после возвращения из отпуска постоянно напоминает о проектах, в которых участвовала за последнее время. Сейчас в эфир выходит очередной сезон шоу «Маска», где Ольга выступает в качестве судьи.

В каждом эфире знаменитость блистает в другом наряде и хвастается фигурой на личных видео, которые записывала до начала работы над самим выпуском. В этот раз Полякова предстала перед фанатами в образе настоящей Барби.

Причем розовый комбинезон из латекса только придал образу Ольги большей дерзости, а яркий макияж омолодил ее внешность. Полякова много вкладывает в себя, чтобы выглядеть хорошо и иметь подтянутую фигуру.

Ранее мы писали, как артистка отправилась на острова, и радует поклонников яркими снимками в купальниках и не только. В этот раз звезда попозировала с дочерями возле пальмы.

Артистка вбрала белый топ и юбочку с разрезом, 16-летняя Маша предстала в мини-платье, а ее сестра 10-летняя Алиса забралась на дерево. Примечательно, что младшенькая выделялась своей простой одеждой, не такой женственной, как у матери и сестры.

Напомним, дочь Поляковой рассказала об издевательствах, которые ей пришлось пережить

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