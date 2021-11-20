37-летняя украинская певица Оля Полякова показала, как работает на сцене - кроме демонстрации вокального таланта, в ее выступлении присутствуют танцы.

Популярная артистка завоевала большую любовь публики, ведь очень харизматична и талантлива, сообщает Politeka.net.

Оля Полякова выступила с программой "Королева ночи". Певица была в сияющем наряде с бахромой и в короне. На сцене звезда просто "отжигала" - она плясала, и демонстрировала свой большой вокальный талант.

Поклонники оценили выступления звезды, слышались восторженные возгласы, и аплодисменты. Также зрители вели съемку из зала: "На приеме у королевы!", - написал один из них.

Отметим, несколько месяцев назад Оля Полякова рассказала о своей новой программе "Взрослая девочка", к которой уже начала подготовку. По словам звезды, каждой женщине нужно полюбить себя и побаловать свою "внутреннюю девочку".

В конце октября звезда дала последний концерт в рамках шоу "Королева ночи".

Вероятно, певица продолжает выступать с "королевой" на других мероприятиях.

Кроме того, что певица дает концерты и ездит по мероприятиям, также она много снимается на различных шоу, в том числе в "Маске".

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