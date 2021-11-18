Старшая дочь популярной украинской певицы Оли Поляковой показала, что не уступает звездной маме, выступив перед публикой со своей группой.

Как пишет Politeka.net, Полякова-старшая поделилась кадрами выступления в своем Инстаграм.

16-летняя Маша Полякова явно не планирует оставаться в маминой тени. Девушка уже несколько лет активно ведет свой блог в Инстаграм, где делится своими эффектными фото. А не так давно стало известно, что Маша вовсю занимается еще и своей музыкальной карьерой.

Как оказалось, у девушки есть собственная рок-группа, которую они с приятелями назвали «Швы». В коллективе Маше досталось место вокалистки. Ранее группа уже заявила о себе публичным дебютом, на который пригласили известных блогеров.

А на кануне «Швы» выступили с небольшим концертов в одном из киевских заведений. В своих Сториз Оля Полякова показала, как это было.

На кадрах можно увидеть, как Маша вовсю зажигает на сцене под музыкальное сопровождение гитар и барабанов. Девушка выступала в коротком платье в черно-красную полоску и с эффектными дырками, черных колготах и ботинках. Ее длинные волосы свободно спадали на плечи.

В свою очередь, Полякова-старшая пришла на концерт в толстовке с надписью «Швы».

Судя по кадрам, Маша очень старалась, а мама изо всех сил ее поддерживала.

Напомним, Полякова на Мальдивах засветила свого мужа, которого предпочитает скрывать.

Как сообщала Politeka, Полякова показала фигуру в купальнике и похвасталась дочками на отдыхе.

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