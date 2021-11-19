Певица Оля Полякова показала, как провела с 16-летней дочерью Машей и 10-летней дочерью Алисой время на Мальдивах, поделившись фото в Инстаграм.

Как пишет Politeka.net, Оля Полякова, ведущая шоу "Взрослые девочки" с Машей Ефросининой, и популярная украинская певица недавно отправилась на Мальдивы с мужем и дочерьми - Машей и Алисой. На новых кадрах в Инстаграм Оля показала, как провела время.

На кадрах Оля и Маша были в легких летних платьях. Мама и дочь не стеснялись показывать свои формы на фото. Алиса была более скромнее своей сестры и звездной мамы.

"!!!Наша любовь! Мы обязательно вернёмся!!!! То ,какое количество просмотров набирали мои сториз с моих мальдив, говорит о том ,что вам нравится смотреть такие райские картинки, это поднимает вам настроение!", - написала Оля.

Фанаты, включая Лесю Никитюк, поставили тысячи лайков и написали комментарии:

"Невероятные пейзажи", "Олькины ножки бы да себе на плечи", "Виды шикарные, а у нас тоже классно", "Как же вы прекрасны".

Напомним, Полякова дерзкой выходкой довела Данилко прямо на съемках шоу "Маска"

А еще Politeka.net писала, что Полякова на Мальдивах засветила свого мужа, которого предпочитает скрывать

Также Politeka сообщала, что Полякова, задрав ножку на пальму, похвасталась тонкой талией и видами на океан



