Певица Оля Полякова показала, как провела с 16-летней дочерью Машей и 10-летней дочерью Алисой время на Мальдивах, поделившись фото в Инстаграм.
Как пишет Politeka.net, Оля Полякова, ведущая шоу "Взрослые девочки" с Машей Ефросининой, и популярная украинская певица недавно отправилась на Мальдивы с мужем и дочерьми - Машей и Алисой. На новых кадрах в Инстаграм Оля показала, как провела время.
На кадрах Оля и Маша были в легких летних платьях. Мама и дочь не стеснялись показывать свои формы на фото. Алиса была более скромнее своей сестры и звездной мамы.
"!!!Наша любовь! Мы обязательно вернёмся!!!! То ,какое количество просмотров набирали мои сториз с моих мальдив, говорит о том ,что вам нравится смотреть такие райские картинки, это поднимает вам настроение!", - написала Оля.
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Фанаты, включая Лесю Никитюк, поставили тысячи лайков и написали комментарии:
"Невероятные пейзажи", "Олькины ножки бы да себе на плечи", "Виды шикарные, а у нас тоже классно", "Как же вы прекрасны".
Напомним, Полякова дерзкой выходкой довела Данилко прямо на съемках шоу "Маска"
А еще Politeka.net писала, что Полякова на Мальдивах засветила свого мужа, которого предпочитает скрывать
Также Politeka сообщала, что Полякова, задрав ножку на пальму, похвасталась тонкой талией и видами на океан