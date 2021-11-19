Вот это да!

Певица Оля Полякова после отпуска с мужем и дочерьми в райском уголке планеты обескуражила свою подругу, ведущую Машу Ефросинину.

Загоревшая блондинка показала в "сториз" у себя в Инстаграм подготовку к очередному выпуску их с Ефросининой совместной программы на YouTube "Взрослые девочки", передает Politeka.net.

В то время, как Маша появилась перед камерами в серо-голубой пижаме и тапочках, Полякова козырнула сногсшибательным видом в облегающем комбинезоне с выдающейся зоной декольте.

"Ольчик тоже в своем домашнем", - пошутила Ефросинина.

Полякова дала подруге примерить леопардовое "нечто".

"Что ты мне дала? Это твои колготки?", - удивилась Маша.

"На и пояс. Иди примерь", - скомандовала певица.

И тут Ефросинина обратила внимание на внешность подруги - у нее аж челюсть упала.

"Блииин, а почему я такая с Мальдив не вернулась?!", - в шутку возмутилась она, разглядывая прелести Поляковой, которая в это время танцевала "победный танец".

Ранее мы рассказывали, что певица похвасталась стройной фигурой в изумрудном бикини под жарким солнышком курорта. Также Полякова показала своих подросших дочерей, 16-летнюю Машу и 10-летнюю Алису.

Напомним, Полякова на Мальдивах засветила свого мужа, которого предпочитает скрывать: «Очень бережно к ней относится»

Как сообщала Politeka, Полякова показала фигуру в купальнике и похвасталась дочками на отдыхе

Также Politeka писала, что Полякова с дочерью поиграли на нервах украинцев, устроив пляски в купальниках