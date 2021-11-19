Дочь Оли Поляковой Маша, которая стала солисткой новой группы "Швы", которая поет панк-рок, показала, как прошел ее третий концерт в качестве певицы.

Как пишет Politeka.net, Маша Полякова является дочерью суперблондинки Оли Поляковой. 16-летний подросток стала успешной блогерыней, а также делает первые шаги в карьере певицы. Маша собрала панк-рок группу "Швы", в которой стала солисткой. Девушка уже выступала с концертами, попав под критику из-за нецензурных слов. Но Полякова ответила, что ее критика - это эйджизм и сексизм, ведь ей указывали на ее возраст и пол. Не забывает Маша и об Инстаграм, где делится всем интересным.

На фото певица была в кофте-платье и колготах. Рядом были другие участники группы "Швы".

"Ну что же. Группа "Швы" дала свой третий концерт, а дальше больше", - написано было под фото.

Фанаты поставили тысячи лайков и написали комментарии:

"Класс", "Молодчинка", "Молодцы!!!! Так держать!!!! Я бы сходила на ваш концерт, но к сожалению живу в другой стране :(", "Машуня, горжусь скоро встретимся", "Маша, а вы разве не хотите быть сольной певицей?".

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